В США началась президентская гонка: Москве пора готовиться к новому обострению

США вступили в новую президентскую гонку и скандалы, которые разгораются сейчас в Вашингтоне, достигнут пика к концу следующего лета. Как считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, нынешнего президента Дональда Трампа будут шантажировать импичментом, он в свою очередь – поднимать компроматы на своих конкурентов, при этом «русская карта» может стать «козырем» как демократов, так и республиканцев. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

Гарбузов обратил внимание, что США уже вышли на старт избирательной кампании. «Это не одномоментное действо – это целый спектакль, который будет развиваться теперь уже более чем год. Первая часть этих выборов начнется в следующем году, летом будут съезды партий, потом все подойдет к большим выборам в ноябре и растянется до начала 2021 года, когда будет происходить утверждение победителя. А сегодня все выходят на старт. Это начало гонки: начинаются дебаты, претенденты заявляют о себе. Например, со стороны демократов заявляло о себе 25 претендентов», – отметил Гарбузов.

По его словам, все, что в Штатах будет происходить в ближайшее время, нужно увязывать именно с избирательной кампанией. «Сейчас обе партии стали делать то, что делают всегда в самом начале кампании – вытаскивать компромат на основных возможных кандидатов. Это делает и Трамп, и демократы, инициировав против него процедуру импичмента», – подчеркнул эксперт.

В этой связи Гарбузов выразил сомнение, что Трампу грозит реальный импичмент. «Сомневаюсь, что им удастся сделать. В американской Конституции прописан инструмент сдерживания двух властей – Конгресса и президента. Но импичмент – длительная процедура. Как правило, он вырастет вокруг скандала, а скандал развивается год – надо исходить из этого. В руках у демократов мощный инструмент. Какой инструмент есть у Трампа? В Конституции инструмент президента отсутствует, американский президент не может распустить Конгресс. У него способы – скандалы, зацепки, чтобы, вынося это на общественное обсуждение, форматировать общественное мнение таким способом. Это более сложная вещь, но он будет это делать», – уточнил эксперт.

По его оценке, в условиях такой «войны» тема противостояния с Россией наверняка будет иметь продолжение. «За это время, за период президента Трампа, сформировалась конфронтационная основа двусторонних отношений и санкционная спираль, на которую нанизываются отношения», – сказал он и добавил, что и со стороны демократов, и со стороны республиканцев есть консенсус в теме отношений с Москвой.

В то же время, как считает Гарбузов, ситуацию вряд ли удастся раскрутить так же сильно, как это было в прошлые выборы. «Под знаменем «русского досье» проходили прошлые выборы. Но мне кажется, история вмешательства была доведена до возможного конца – этап закончился с расследованием Мюллера. Но я не думаю, что про Россию забудут, потому что в США между республиканцами и демократами идет война по всем вопросам, но есть консенсус – общее понимание в отношении к России», – констатировал он.

В целом, по оценке Гарбузова, делать прогнозы о том, кто может победить в этой предвыборной гонке, еще рано, но можно утверждать, что в значительной степени это будет зависеть от экономической ситуации в США. «Скоро будет три года Трампа в должности. Нужно смотреть, что сделал Трамп. Какова судьба всех его обещаний? Я должен сказать, что итоги очень неоднозначные, спорные, как спорна фигура самого Трампа. Он сумел победить за счет того, что он точечно обращал внимание на проблемы, предлагал простые и быстрые пути решения. Но жизнь показала, что не так все просто, как он предлагал. Многие инициативы на стадии реализации были заторможены... Америка дошла до предела. Многие понимают, что сферы жизни нуждаются в реформировании, но делать это надо не так, как это делает он», – сказал Гарбузов.

Москва, Мария Вяткина

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