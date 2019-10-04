На Москву надвигаются ноябрьские холода: синоптики предупредили о возможности снегопада

В московский регион вслед за аномальным теплом пришел холодный атмосферный фронт. Сегодня в столице похолодало сразу на 6 градусов – максимальная температура воздуха составит лишь 15 градусов. Уже через несколько дней москвичей ждут ноябрьские холода.

Аномально теплая погода в четверг едва не поставила в Москве рекорд. Как отмечают в центре «Фобос», до него не хватило всего нескольких десятых градуса. «А вообще 20-градусное тепло в это время приходит в столицу раз в четверть века!» – подчеркивают синоптики.

Сегодня в столичном регионе резко усилился ветер, местами идет дождь. Максимальная температура воздуха составит 15 градусов, но с каждым днем похолодание будет усиливаться. В начале следующей недели москвичей ждет похода, больше характерная для начала ноября: в понедельник после полудня ожидается лишь 4-5 градусов тепла.

При этом, отмечают синоптики, вероятность перехода дождя в снег в воскресенье составляет 30%, а в понедельник – уже 60%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.19

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