«Дело 27 июля»: московский метрополитен отсудил у организаторов протеста 54 тысячи рублей

Коптевский суд Москвы взыскал с организаторов несанкционированной акции 27 июля почти 55 тысяч рублей. «Взыскано солидарно 54 747 рублей 87 копеек в пользу «ГУП» Московский метрополитен», а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 810 рублей», – цитирует решение суда РБК.

Ответчиками по иску выступали скандальный политик Алексей Навальный, муниципальный депутат Илья Яшин, а также незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина, Александр Соловьев, а также юристы «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь и Илья Жданов, политик Владимир Милов, глава отдела расследований «ФБК» Георгий Албуров и координатор московского штаба Навального Олег Степанов. Московские оппозиционеры выразили несогласие с решением суда и заявили о намерении его обжаловать.

Напомним, 1 октября этот же суд частично удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги» к оппозиционерам. Он обязал их возместить убытки в размере 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля.

Как сообщал «Новый День», минувшим летом в Москве прошла серия протестных акций в поддержку столичных оппозиционеров, которые не были допущены на выборы в Мосгордуму. Все несанкционированные шествия сопровождались жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, часть фигурантов уже приговорены к реальным срокам лишения свободы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.19

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