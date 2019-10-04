«Верх цинизма»: в Москве к дню рождения Рериха решили снести его мемориал

В Москве разгорается скандал с ликвидацией единственного в России мемориала Николая Рериха и его семьи. Международный центр Рерихов публично обратился к общественности с просьбой не допустить разрушения мемориала с прахом художника, которое чиновники умудрились приурочить к его 145-летию. В раздувании непримиримой войны с наследием Рериха авторы обращения обвиняют министра культуры РФ Владимира Мединского.

В сообщении Центра Рерихов, которое поступило в редакцию РИА «Новый День», говорится, что 3 октября гендиректор Музея Востока Александр Седов потребовал в течение 5 дней убрать мемориал Рерихов из московской усадьбы Лопухиных.

«Верхом цинизма чиновников представляется, что акция разрушения мемориала с прахом Н.К.Рериха приурочена к 9 октября – именно к дню рождения художника, – отмечают в Международном центре Рерихов. – Вместе с мемориалом чиновники от культуры также требуют убрать с территории усадьбы Лопухиных бюсты его сыновей – Юрия, всемирно известного востоковеда, и Святослава, выдающегося художника и общественного деятеля, безвозмездно передавшего на Родину наследие своих родителей».

Мемориал Рерихов в усадьбе Лопухиных был открыт в 1999 году – этим правительство выполнило одно из условий передачи РФ наследия семьи художника. Кроме того, сын художника Святослав Рерих поставил еще два важных условия: музей имени Н.К.Рериха, для которого и было передано наследие, должен иметь только общественный статус и располагаться в усадьбе Лопухиных. В 2012 году кресло министра культуры занял Мединский, «который начал непримиримую войну с Рерихами», говорится в обращении.

«В апреле 2017 года общественный Музей имени Н.К.Рериха был незаконно захвачен, а затем полностью разрушен. Требование демонтировать мемориал Рерихов – это очередной шаг по «зачистке» центра Москвы от всякого упоминания об этой великой семье», – уверены авторы письма, отмечая, что мемориал Рерихов был построен не на бюджетные, а на общественные средства, которые жертвовали жители многих стран и городов.

В Центре Рерихов напомнили, что на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» о выдающемся художнике говорил президент Владимир Путин, отмечая, что его имя знает не только российская аудитория.

«Мы обращаемся к общественности России и других стран, ко всем почитателям творчества Николая Константиновича Рериха! Если вам дорого имя этого великого человека, не допустите глумления над памятью о нем и членами его семьи. Призываем поднять свой голос в защиту мемориала Рерихов против безнравственных действий российских чиновников от культуры!», – заявили в Международном центре Рериха.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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