Синоптики определили, когда в Москву вернется тепло

В московский регион после резкого похолодания и снегопада вернется теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в четверг температура воздуха может превысить климатическую норму и продолжит повышаться. Правда, москвичам по-прежнему придется носить с собой зонты: дождь будет навещать столицу почти каждый день.

Синоптики отметили, что первый снег в воскресенье, 6 октября, в Москву принес южный циклон, в холодной части которого оказался столичный регион. В понедельник будет еще холодно, пройдут дожди, температура воздуха составит 2-4 градуса выше ноля в городе и до плюс пяти по области.

Однако уже во вторник, 8 октября, воздух постепенно начнет прогреваться. Ночью в столице от -1 до +1 градуса, по области от -3 до +2 градусов, местами ожидается гололедица. Днем местами возможен небольшой дождь, в столице уже до +6 градусов, по области – до +7.

В среду, 9 октября, температура воздуха продолжит расти, а атмосферное давление с приближением циклона с запада будет падать. Ночью в Москве 1…3° и -1…4° по области, а днем ожидается до 6…8° в столице и 4…9° в Подмосковье, местами пройдут дожди.

Осадки не отступят и в четверг, 10 октября. В Москве дожди ожидаются ночью при температуре воздуха 3…5°, по области – 1…6°. Днем москвичам также придется захватить с собой зонты – над городом прольется умеренный дождь, при этом потеплеет уже до 9…11° в Москве и до 7…12° в Подмосковье.

Пятница также будет дождливой, но теплой. Ночью в столице синоптики прогнозируют 4…9° тепла, днем до 8…13°. Такая же погода ждет Москву и в субботу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.10.19

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