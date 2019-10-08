Иски почти на 18 млн рублей: полиция определила сумму ущерба от летних протестов

Московский главк МВД намерен отсудить у организаторов летних протестов в российской столице еще почти 18 млн рублей. Как пишет «Коммерсантъ», сами ответчики называют происходящее – политическим преследованием.

Издание отмечает, что в Симоновский районный суд 30 сентября было подано два иска от МВД: первый – к политикам Алексею Навальному, Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву и координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову на «8 млн 489 тыс. 156 руб. за акцию 27 июля»; второй – также к Соболь и сотруднику отдела расследований ФБК Георгию Албурову – на «9 млн 402 тыс. 33 руб.– за акцию 3 августа».

Как пояснили в пресс-службе Симоновского районного суда, московская полиция «просит возместить ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий».

По словам Албурова, суть исков не совсем понятна. «Мы будем оспаривать все эти решения. Мы считаем, что это часть общей кампании по ресурсному изматыванию и ФБК, и кандидатов (в Мосгордуму). Не совсем понятно, какие могли убытки понести полицейские, потому что их работа в том и заключается, чтобы привозить куда-то автозак, винтить людей и махать дубинками. Все это оплачивается из бюджета, и каких денег они хотят еще получить от нас сверху этого, не совсем понятно», – сказал он.

Еще один участник процесса Иван Жданов назвал происходящее «безумным политическим преследованием оппозиции». «С точки зрения гражданского права иски несостоятельны. У этих исков не должно быть процессуальных последствий», – заявил он.

Досудебные беседы с участниками процессов назначены на 21 октября.

Как сообщал «Новый День», минувшим летом в Москве прошла серия протестных акций в поддержку столичных оппозиционеров, которые не были допущены на выборы в Мосгордуму. Все несанкционированные шествия сопровождались жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, часть фигурантов уже приговорены к реальным срокам лишения свободы.

При этом городские службы направили в суд иски о возмещении ущерба. 1 октября Коптевский суд Москвы по иску ГБУ «Автомобильные дороги» за помятые газоны на несанкционированном шествии 27 июля в Москве взыскал с восьми оппозиционеров 3,4 млн рублей. 10 сентября Коптевский суд вынес решение по аналогичному иску «Мосгортранса»: оппозиционеры должны выплатить предприятию 1,2 млн рублей за «простои автобусов из-за митингующих». ГУП «Московский метрополитен» выиграл у оппозиционеров 55 тысяч рублей в счет компенсации зарплат своих сотрудников за дополнительные смены во время акции 27 июля. Иск на 1 млрд рублей к «Фонду борьбы с коррупцией» подала компания по аренде автомобилей «Флай Авто» из-за отмены заказов и повреждения автомобилей 27 июля, 3 и 10 августа.

Кроме того, 2 октября Тушинский суд частично удовлетворил иск ООО «Анкор» (владеет магазином и рестораном «Армения») о возмещении убытков из-за несанкционированной акции 27 июля. Оппозиционеры должны выплатить компании 241 тысячу 520 рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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