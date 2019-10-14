Россиян повально охватил стресс: каждый четвертый ищет спасение в алкоголе

Практически все жители РФ испытывают стресс, а каждый третий россиянин живет в этом состоянии постоянно. Как передает корреспондент РИА «Новый День», таковы результаты опроса населения, который провел исследовательский холдинг «Ромир».

Респондентам предложили, в частности, оценить свою подверженность стрессу и назвать его причины. Оказалось, что большинство опрошенных считают проявлениями стресса тревожность, беспокойство, усталость и нарушения сна, при этом мужчины для снятия этих симптомов употребляют алкоголь.

Как следует из результатов исследования, 95% россиян испытывают стресс, при этом 34% – постоянно. Наиболее подверженными стрессу оказались россияне от 26 до 45 лет. Пенсионеры переживают такие симптомы реже – на стресс пожаловалось лишь 18% опрошенных. Говоря о проявлениях стресса, 48% респондентов отметили, что испытывают чувство тревожности и повышенного беспокойства, 47% рассказали об усталости, 41% – о нарушениях сна, 36% – о подавленном состоянии, а еще 33% симптомом стресса считают повышенную возбудимость. Почти половина из тех, кто испытывает проблемы со сном, принимает валокордин. При этом потеря аппетита беспокоит только 11% респондентов.

Бороться со стрессом женщины предпочитают с помощью разговоров с друзьями и близкими, в ходе которых делятся своими переживаниями – так ответило 54% опрошенных. 40% россиянок принимает успокоительные, предпочитая препараты растительного происхождения – например, травяной чай или валериану. Еще 38% начинают заниматься спортом или находят для себя хобби, чтобы не погружаться в стрессовое состояние.

Мужчины тоже часто делятся переживаниями с близкими и друзьями (44%), а 27% уходят с головой в спорт или хобби. Однако каждый четвертый россиянин в качестве борьбы со стрессом употребляет алкоголь. Среди женщин такой способ выбрало лишь 9% опрошенных.

Как отмечают социологи, стресс у россиян вызывают в основном угрозы здоровью – такой вариант ответа выбрало 79% опрошенных. На втором месте (73%) жалуются на проблемы в семье, третье место (70%) занимают угрозы здоровью и благополучию близких. Среди самых редких причин стрессового состояния жителей России – экологические проблемы (40%), потеря или порча имущества (30%). Политическая ситуация в России способна довести до стресса только 27% респондентов.

Президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милёхин считает состояние россиян вполне нормальным. «Логично, что в первую очередь нас беспокоят личные проблемы, а политические и абстрактно-экологические отходят на второй план, – отметил он. – Фокус на саморефлексию – глобальная тенденция современного общества. Это, как и результаты наших международных и российских опросов, подтверждает то, что россияне все больше становятся среднестатистическими землянами».

Опрос был проведен среди 7 тысяч человек, участников скан-панели домохозяйств, уточнили в холдинге «Ромир».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.10.19

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