Синоптики пообещали Москве переменчивую погоду

В ближайшие дни в московском регионе ожидается переменчивая погода, которую обеспечит быстрая смена воздушных масс. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, дневная температура воздуха может опускаться ниже 10 градусов.

Во вторник, 15 октября, прогнозируется прохождение холодного атмосферного фронта, переход ветра с западного на северный, местами с порывами до 17 метров в секунду. Ночью небольшой, по области местами умеренный дождь, а днем преимущественно без осадков. Ночью и в утренние часы в Москве 11…13° с понижением в течение дня до 7° в Подмосковье 9…14 с понижением в течение дня до 5°.

В среду, 16 октября, ветер ослабеет, осадков не ожидается. Ночью в Москве 2…4°, по области -1…4°. Днем в мегаполисе 9…11°, в Подмосковье 7…12°.

В четверг, 17 октября, с южными ветрами вновь станет теплее. Ночью без осадков, в Москве 6…8°, по области 3…8°. Днем в теплом секторе циклона местами небольшой дождь, 14…16° и 11…16°, соответственно. При этом местами возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

В пятницу, 18 октября, в столичном регионе атмосферное давление вновь будет расти, дожди постепенно прекратятся, ночью 3…8°, днем 5…10°. В субботу, 19 октября, в антициклоне без осадков, ночью 1…6°, днем воздух прогреется до 9…14°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.10.19

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