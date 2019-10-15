Минюст требует ликвидировать правозащитное движение Льва Пономарева

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека», основанное Львом Пономаревым. Как говорится в сообщении на сайте правозащитной организации, ранее признанной «иностранным агентом», поводом стали неоднократные нарушения закона.

В движении пояснили, что одна из главных претензий – несоответствие Устава организации, принятого на последнем съезде в 2014 году и успешно зарегистрированного Минюстом, поправкам в Гражданский Кодекс, которые были введены в действие незадолго после проведения съезда. Это несоответствие было обнаружено Минюстом спустя 4 года во время проведения внеплановой проверки. «Движение направило в Минюст письмо с предложением дождаться проведения Съезда осенью этого года, на котором необходимые поправки в Устав будут внесены, однако это письмо осталось без ответа», – уточнили в правозащитной организации.

Вторая существенная претензия, что движение было неоднократно оштрафовано Роскомнадзором. «Это связано с открытым сезоном охоты за нашими публикациями не только в СМИ, но и даже на личных страницах в соцсетях наших сотрудников и волонтеров, в связи с признанием Движения «иностранным агентом». Все протоколы, выписанные Роскомнадзором, составлялись на основании заявлений от «активных граждан», личности которых не удалось установить даже в суде. При этом, большинство штрафов (общая сумма которых составила 1900 000 рублей) был нами обжалованы, и в законную силу не вступили. Часть штрафов уже были погашены», – подчеркнули правозащитники.

В движении заявили, что намерены «активно и публично отстаивать свою позицию в Верховном суде РФ и, если потребуется, дойдем до Европейского суда по правам человека». «При любом исходе актив сотрудников и волонтеров, а также эксперты и журналисты движения «За права человека» найдут возможность продолжить свою деятельность по защите прав и законных интересов граждан России»,– говорится в заявлении организации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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