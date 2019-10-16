В Госдуме предложили отправлять на пенсию 65-летних начальников госучреждений

Руководителей государственных и муниципальных учреждений не будут отправлять на пенсию или переводить на другую работу по достижению 65 лет. Законопроект, запрещающий пенсионерам занимать должности глав и заместителей глав таких учреждений, Госдума сегодня отвергла в первом чтении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с инициативой запрета пенсионерам занимать руководящие должности вышла группа депутатов из фракции ЛДПР – в частности, Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Алексей Диденко.

Изменения предполагалось внести в Трудовой кодекс РФ, дополнив его статьей об особенностях регулирования труда руководителей государственных или муниципальных учреждений и унитарных предприятий, а также их заместителей. Авторы документа предложили переводить 65-летних начальников на другие должности, либо по решению учредителя продлять им срок работы в должности на 5 лет.

За начальников вступились «единороссы». Представитель думского комитета по труду Сергей Вострецов подчеркнул, что решение о пребывании руководителя в должности – прерогатива учредителя предприятия. В результате идею депутатов от ЛДПР поддержало лишь 40 парламентариев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.10.19

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