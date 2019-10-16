Путин разрешил полиции предостерегать россиян о недопустимости нарушения закона

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому органы внутренних дел наделяются правом объявлять официальное предостережение гражданам.

Речь идет, согласно тексту документа, «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения». Поправки в закон «О полиции» были приняты Госдумой в третьем чтении в сентябре.

В настоящий момент правом выносить предостережения физическим лицам обладают сотрудники прокуратуры и ФСБ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.10.19

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