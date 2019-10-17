«Пожилое бабье лето»: синоптики порадовали москвичей прогнозом на выходные

В московский регион ненадолго возвращается теплая и сухая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, до начала следующей недели средняя суточная температура в столице и по области будет выше нормы на 6-7°.

Синоптики отмечают, что завтра, 18 октября, ночью местами возможен небольшой дождь, днем – преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до 15°. В выходные сохранится теплая и сухая погода преимущественно без осадков. Ночью 9…11° в Москве и 6…11° в Подмосковье. Днем столбик термометра повысится до 14…16° и 11…16°, соответственно.

В начале следующей недели также ожидается теплая погода. В понедельник, 21 октября, в области температура снова поднимется днем до + 16°, однако уже ночью ожидаются дожди. Во вторник, 22 октября, также временами возможны осадки, а температура воздуха опустится до 6…11° ночью и не поднимется выше 8…13° днем.

В Гидрометцентре отметили, что такие периоды в октябре называют в шутку «пожилым бабьим летом».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.19

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