«Оскорблял, пытался открыть дверь»: самолет «Москва – Пхукет» совершил посадку в Узбекистане из-за дебошира

В самолете, следовавшем по маршруту Москва – Пхукет, мужчина устроил пьяный дебош, оскорблял бортпроводников и попытался вскрыть дверь. Как сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, инцидент произошел 17 октября. На предупреждения экипажа прекратить противоправное поведение злоумышленник не реагировал. В результате командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Ташкента.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.19

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