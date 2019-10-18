Путин заменил скандальный «Спецстрой» на «Военно-строительную компанию»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании», которая должна заменить оскандалившийся «Спецстрой». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Компания создается в целях выполнения работ, оказания услуг по подготовке документации по планировке территории, для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры, инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению таких объектов», – говорится в документе.

Компания будет заниматься строительством и реконструкцией специальных объектов, за исключением тех, которые относятся к Федеральной служба безопасности.

Главный офис компании будет находиться в Москве. Предполагается, что высшим органом управления компании будет ее наблюдательный совет, председателя и семь членов которого назначает правительство. Согласно указу главы государства, кабинет министров должен в трехмесячный срок утвердить устав и обеспечить государственную регистрацию.

Напомним, до сентября 2017 года этими вопросами занимался Спецстрой, однако Минобороны реорганизовало свой строительный комплекс из-за скандалов с хищениями и срывами сроков строительства и реконструкции объектов. О планах по созданию новой организации стало известно в феврале этого года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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