В Москве задержан известный общественный деятель Георгий Федоров

В Москве задержан экс-кандидат в депутаты Мосгордумы, лидер общественного движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров. Сотрудники полиции увели его с площадки на ВДНХ, где планируется построить самое высокое в Европе колесо обозрения, против которого уже третий год протестуют жители. Политик не исключает, что ему могут предъявить обвинения в избиении сотрудников компании-застройщика – хотя, по его словам, он не сопротивлялся, даже когда охрана площадки повалила его на землю.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» сам Федоров, ранее застройщик пообещал не вести никаких работ до встречи с инициативной группой жителей. Однако сегодня утром на площадке началась подготовка к спилу деревьев.

«С неделю назад было обострение ситуации, тогда я с сотрудниками полиции тоже пробрался на стройку, спросили порубочный билет. И руководство стройки сказало, что до встречи застройщика с инициативной группой никаких работ там проводиться не будет, – рассказал он. – Сегодня с утра я увидел, что там начинается подготовка к спилам, и я туда пошел вместе с жителями. Как только начали пилить, я проник на стройку».

Федоров потребовал предъявить порубочный билет, без которого застройщик не имеет права пилить деревья. Однако документов ему никто не показал – вместо этого охранники стали хватать и грубо тянуть его за руки.

Местные жители остались за ограждением и снимали все происходящее на мобильные телефоны. В роликах, которые имеются в распоряжении редакции, видно, что работы по спилу деревьев не прекращались, и огромные стволы падали рядом с разговаривающими людьми.

Скандал с задержанием Георгия Федорова

В итоге к площадке прибыла полиция, после чего Федорова доставили в ОВД Останкино. «Опросили меня – что я там делал, почему оказался на стройке, потом пришел охранник, который меня блокировал, и у него тоже объяснения брали. Но поскольку он хромает, причем так показушно, у меня ощущение, что они хотят мне инкриминировать не просто, что я проник на стройку, а причинил телесные повреждения охраннику, – сообщил Федоров. – Хотя было очень много людей вокруг, снимали видео, все видели, что я не дрался и не сопротивлялся, даже когда хватали за руки и повалили на землю. Фактически это они насилие ко мне применяли, а не я».

После опроса в полиции Федорова отпустили. «Сказали, что позвонят по факту проверки. Видимо, хотят административное дело начать», – уточнил он.

История с проектом строительства колеса обозрения на ВДНХ тянется уже третий год. Федоров отмечает, что проводил слушания по этой теме, еще когда являлся членом Общественной палаты РФ. Жители района Останкино выступают категорически против возведения у себя под окнами самого большого колеса обозрения в Европе. Застройщиком выступает ГК «Регионы».

Редакция РИА «Новый День» готовит официальный запрос в группу компаний.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.10.19

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