Температура выше нормы: в Москве сохранится аномальное тепло

В московском регионе сохранится аномально теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха будет превышать норму на 6-8°.

Во вторник, 22 октября, ночью местами возможен дождь, туман. В Москве ожидается 9…11°, по области 6…11°. Днем преимущественно без осадков, но станет прохладнее: в столице 10…12°, в Подмосковье 8…13°.

В среду, 23 октября, местами также вероятен небольшой дождь при порывах ветра до 15 метров в секунду. Температура ночью такая же, как и накануне, а днем вновь станет теплее: в Москве 14…16°, по области 11…16°.

В четверг, 24 октября, преимущественно без осадков. Ночью в Москве 7...9°, по области 4...9°. Днем в Москве 12…14°, в Подмосковье 9…14°.

В пятницу и субботу характер погоды существенно не изменится.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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