Малькевич просветил мировое сообщество о засевших в Триполи террористах ПНС Ливии

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич сообщил на форуме по радикализации и экстремизму, который прошел в Анкаре, о террористическом режиме, который установило в Триполи так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии.

Выступая с докладом «Взаимодействие некоммерческих организаций с традиционными и социальными медиа в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом», Малькевич в деталях обрисовал преступления триполитанских террористов. Он также акцентировал внимание участников форума на издевательствах, которые приходится терпеть россиянам в ливийской неофициальной тюрьме, которую контролирует бандформирование RADA, входящее в состав МВД ПНС.

Малькевич поставил перед собой цель – рассказать мировому сообществу как можно больше о преступлениях, учиняемых в Ливии террористической организацией, которой руководит Файез Саррадж. По его мнению, международным представителям следует объединить усилия в борьбе с ливийскими боевиками из ПНС.

Как отмечает глава Фонда, его доклад произвел сильное впечатление на слушателей. Некоторые из них даже не знали, что на данный момент Триполи руководит бандформирования, и были не готовы столкнутся с ситуацией, когда террористы по сути получили власть над государством.

Анкара, служба информации РИА «Новый День»

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