Богданов рассказал о работе МИД по освобождению россиян, захваченных террористами Сарраджа

МИД России ведет активную работу, направленную на освобождение граждан РФ, захваченных террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. О работе внешнеполитического ведомства в данном направлении рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в кулуарах форума Россия – Африка.

Речь идет об удерживаемых в африканской стране Максиме Шугалее и Самере Хасане Али Суйэйфане – социологах российского Фонда защиты национальных ценностей. Весной 2019 года они проводили социологическое исследование в Ливии на территории, подконтрольной Правительству национального согласия. Несмотря на разрешение ПНС, россиян задержали боевики, подконтрольные МВД триполитанского правительства.

«Мы ведем активную работу, чтобы их как можно быстрее освободили», – сказал дипломат в комментарии «Политика Сегодня».

Как сообщалось ранее, на международном мероприятии в Сочи присутствует глава ПНС Ливии Файез Саррадж. Михаил Богданов уточнил, что это – повод выдвинуть требование о возвращении граждан России на родину.

«Сарраджа, наверняка, увижу. Вопрос под контролем. Мы прямо заявляем, что это омрачает наши связи и контакты. Мы не понимаем основы таких действий и требуем освободить их (российских социологов. – прим. ред.) и вернуть», – подчеркнул замглавы МИД России.

Несмотря на то, что Шугалею и Суэйфану не были предъявлены обвинения, россиян бросили в одну из наиболее страшных ливийских тюрем «Митига», которую контролирует террористическая группировка RADA – она официально входит в состав ПНС Ливии. Кроме того, Шугалею и Суэйфану не предоставили возможности сделать телефонный звонок, а с адвокатом они смогли встретиться только в октябре.

23 октября в Москве у здания посольства Ливии прошла акция, направленная против политики Сарраджа и ПНС, которое связано с террористическими организациями. Активисты требовали прекратить пытки и закрыть частные тюрьмы в подконтрольном бандитам Триполи. Как сообщал корреспондент ФАН, в одиночных пикетах приняли участие российские социологи. По мнению активистов, власть в Ливии была захвачена террористами.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 23.10.19

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