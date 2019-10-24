Синоптики пообещали Москве скорое похолодание

В московском регионе в ближайшие сутки объявлен «желтый» уровень опасности в связи с вероятным ухудшением погодных условий. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, москвичам уже пора готовиться к холодам.

Синоптики уточнили, что повышенный уровень погодной опасности объявлен сегодня с 23:00 до 9:00 пятницы из-за тумана. При этом завтра, 25 октября, днем осадков не ожидается. Температура воздуха составит + 12…14° в столице и + 9…14° по области.

В выходные теплая погода сохранится.

В субботу, 26 октября, в Москве и Подмосковье, также осадков не прогнозируется, но местами возможны порывы ветра до 15 м/с. В воскресенье, 27 октября, местами возможен дождь при порывистом ветре до 18 метров в секунду. Днем в Москве ожидается 14…16°, в Подмосковье 11…16°.

Синоптики не исключают, что воскресенье может стать одним из самых теплых дней за историю метеонаблюдений. Пока самым теплым в истории этот день был в 1949 году, когда был зарегистрирован абсолютный максимум 15°.

Однако уже в понедельник, 28 октября, ожидается похолодание. Местами возможен небольшой дождь, днем температура не превысит +12°, а во вторник, 29 октября, – до 2…7°. Местами вероятны небольшие осадки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.10.19

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