Без шансов на потепление: в московском регионе ожидаются заморозки

В московском регионе закончился период аномально теплой погоды. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха продолжит понижаться до околонулевых значений днем и минусовых ночью, осадки будут выпадать в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а затем и снега.

Синоптики отмечают, что теперь погода будет опережать календарь – значения средней суточной температуры с середины недели будут на 2-3° ниже климатической нормы, станут отрицательными, что обычно происходит в районе 10 ноября. Местами может начаться формироваться снежный покров, на дорогах и тротуарах станет скользко.

В ночь на вторник, 29 октября, местами выпадут небольшие осадки в Москве при 0…2°, по области при -2…+3°, там местами образуется гололедица. Днем местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, максимальная температура 4…6° и 2…7°, соответственно.

В среду, 30 октября, прогнозируются осадки при порывистом ветре до 15-20 метров в секунду и гололедице на дорогах. Температура воздуха в течение суток будет -1…+1° в Москве и -2…+3° по области.

В четверг, 31 октября, ночью местами ожидается небольшой снег, ветер местами может усиливаться до 15 метров в секунду. При этом похолодает до -5…-3° в мегаполисе, в центре города до -2…0°, и -8…-3° в регионе. Днем осадков не ожидается, температура повысится до -1…+1° в столице и -3…+2° в Подмосковье.

В пятницу, 1 ноября, ожидаются небольшие осадки, ночью -6…-1°, днем -1…+4°. В субботу, 2 ноября, местами небольшой снег, ночью -6…-1°, днем – -3…+2°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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