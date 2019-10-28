Только флибустьер может вести дела в Африке – эксперт о бизнесе Пригожина на Черном континенте

Политика России по отношению к Африке сейчас ведется более разумно, чем во времена СССР, считает публицист Сергей Мардан. Об этом он сказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Мардан заявил, что инвестиции в Черный континент – выгодный бизнес, ведь Россия будет извлекать из сотрудничества прибыль, тогда как ранее Советский Союз помогал безвозмездно. В частности, Мардан не разделяет критику инвестиций в Африку, озвучиваемую либералами во главе с опальным олигархом Михаилом Ходорковским.

По словам публициста, нахождение в Африке российских предпринимателей, таких как петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, благоприятно отразится на России. Напомним, предпринимателя знают как «Повара Путина»; также его связывают с ЧВК «Вагнера». Как предприниматель, Пригожин понимает важность инвестирования в разработку месторождений и добычу полезных ископаемых – золота и алмазов.

«… Я мысленно аплодирую повару Пригожину и говорю – повар, ты – красавчик, ну, наконец-то мы занялись делом. Потому что в Африке можно и нужно вести дела, только если ты по духу, по идеологии и по взглядам настоящий флибустьер», – говорит Мардан.

По мнению журналиста, нужно иметь особый характер, чтобы заниматься бизнесом на Черном континенте. Мардан уверен, что давать деньги Африке не стоит, вместо этого нужно подключать к работе местных. Эксперт рад «возвращению в Африку» и поддерживает это решение.

Что же касается Ходорковского, то, очевидно, тюрьма убила в нем дух авантюризма: вместо захватывающих приключений и поиска алмазов, он прячется в Британии, откуда очерняет бывшую родину и ругает тех, кто отважился строить бизнес в Африке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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