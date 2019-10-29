Труп спрятал в мусоре: в Москве арестован мужчина по подозрению в убийстве

В Москве арестован мужчина по подозрению в убийстве своего знакомого, тело которого было обнаружено в мусорном контейнере. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 25 октября в Кузьминском районе. В мусорном контейнере было обнаружено тело мужчины с видимыми признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Позже был задержан подозреваемый, им оказался знакомый потерпевшего. Он уже признал вину в полном объеме и сообщил, что конфликт с убитым произошел на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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