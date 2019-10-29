«Создаем инструмент влияния на власть»: Прилепин объявил о создании движения «За правду»

В России создано новое общественно-политическое движение «За правду», которое может принять участие в парламентских выборах в 2021 году. Об этом сообщил известный писатель и телеведущий Захар Прилепин на пресс-конференции в Москве. Кроме него, инициаторами движения выступили актер Иван Охлобыстин и музыкант Вадим Самойлов.

«У меня достаточно разнообразная политическая и литературная биография, много разнообразных дел, и сейчас, оглядываясь на них назад, я понимаю, что все это было попыткой создания гражданского общества, я пытался усадить русских людей за один большой стол», – цитирует Прилепина РБК. Писатель заявил, что не намерен покидать ОНФ, поскольку членство в этой организации не помешает созданию собственного движения.

Экс-советник убитого в 2018 году главы ДНР Александра Захарченко, соратник писателя Александр Казаков уточнил, что у движения не будет жесткой структуры управления и даже устава – оно будет строиться по проектному принципу, а участников объединит общий штаб. «Мы находим интересные, правильные проекты на местах и, конечно, создаем инструмент влияния на власть», – отметил Казаков.

Издание отмечает, что на пресс-конференции вместе с Прилепим присутствовали также театральный режиссер Эдуард Бояков и бывший вокалист «Агаты Кристи» Вадим Самойлов. По словам Казакова, участие в движении примут также актер Иван Охлобыстин и создатель бригады «Пятнашка» в ДНР Ахре Авидзбе.

Ранее Прилепин участвовал в доставке гуманитарной помощи и организовывал поездки российских культурных деятелей на восток Украины. В октябре 2016 года стал заместителем командира батальона по работе с личным составом ДНР, но в 2018 году покинул эту должность. Писатель также является телеведущим.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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