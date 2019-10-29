Москву «штормит»: синоптики обещают погодный сюрприз

В Москве к Дню народного единства ожидается потепление. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Если в ближайшие дни мы ожидаем температуру близкую к нулевой отметке, в четверг даже до отрицательных значений днем, то 4, 5, 6 ноября температура повысится до 10-12 градусов», – цитирует его слова РИА «Новости».

Согласно прогнозу центра «Фобос», в среду в Москве осадки перейдут в снег. Днем столбик термометра не поднимется выше 0°. Однако с пятницы ожидается потепление.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.10.19

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