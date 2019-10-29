Суд обязал Грудинина заплатить больше миллиарда рублей акционерам совхоза

Экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину придется выплатить акционерам Совхоза имени Ленина один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей. Такое решение принял Арбитражный суд Московской области, частично удовлетворив требования истцов. Судья Рустам Бирюков постановил также взыскать с Грудинина пошлину в размере 104 тысячи рублей, передает РИА «Новости».

Как сообщается, истцами по делу выступали Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова с требованием взыскать с Грудинина в общей сложности около двух миллиардов рублей, в том числе 1,1 млрд в качестве ущерба и около миллиарда – за упущенную выгоду. Агентство отмечает, что истцы в своем заявлении указали о внесении в уставных капитал компании «ТТ Девелопмент» двух земельных участков в 2008 году, оплатив ими свою долю в 48% в предприятии. В качестве упущенной выгоды они назвали стоимость права пользования землей, которая все эти годы была в собственности «ТТ Девелопмент».

Сначала суды дважды отклоняли иск, однако 9 октября кассационная инстанция отправила дело на пересмотр, поскольку судья счел, что его коллеги не учли факт явной неравноценности сделки.

К истцам присоединилась экс-супруга Грудинина – Ирина, а третьими лицами выступили несовершеннолетние дети Александр и Дарья Грудинины и работник совхоза Александр Федоров.

Сам Грудинин ранее сообщал СМИ, что все сделки с землей были одобрены общим собранием акционеров, а истцов координировали подмосковные власти, стремившиеся установить контроль над совхозом. Атакой на совхоз Грудинин назвал и спор с экс-супругой, в тандеме с которой работает бизнесмен Владимир Палихата, отмечает Forbes.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.10.19

Москву «штормит»: синоптики обещают погодный сюрприз. / «Создаем инструмент влияния на власть»: Прилепин объявил о создании движения «За правду». / В Москве произошла новая «сероводородная атака». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»