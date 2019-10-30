Сезонный вирус «подкосил» воспитанников московского детского сада №2403. Накануне вечером всех детей забирали родители, и никаких жалоб не поступало. Утром девятерых малышей не привели в группу из-за плохого самочувствия. Воспитателей предупредили, что у ребят поднялась высокая температура, появились боли в животе и общая слабость.

Как сообщается, родители двух ребят вызвали скорую, поэтому врачи смогли оперативно установить причину недомоганий – ротавирус. Ещё четыре семьи обратились в поликлинику, где им также был поставлен предварительный диагноз «вирусная инфекция». На данный момент, согласно информации, поступившей от родителей заболевших детей, их самочувствие улучшилось.

Во избежание заражения других воспитанников малыши оставлены на больничном. Администрация дошкольного учреждения отмечает, что причин для паники нет: приняты все необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения болезни. Кроме того, Департамент образования и науки Москвы сообщил, что ситуация находится на контроле.

Стоит отметить, что на данный момент посещаемость в садике №2403 даже выше, чем обычно, что нехарактерно для межсезонья, на которое приходится пик распространения вирусных инфекций, в частности, ротавируса. Симптоматика, зафиксированная у всех заболевших воспитанников, указывает именно на вирусную этиологию. Осенне-зимний период является наиболее активным для распространения ротавируса, а у детей он всегда проявляется более агрессивно. В это время риск заразиться особенно высок при нахождении в местах скопления людей: дошкольные или образовательные учреждения, игровые площадки или группы продлённого дня.

Нельзя забывать, что «подхватить» инфекцию можно от визуально здорового человека, который является вирусоносителем. Родителям стоит позаботиться об укреплении иммунитета ребенка с помощью качественной профилактики и формирования правильных гигиенических навыков. Кроме того, нужно помнить, что поставить корректный диагноз возможно только при обращении к специалистам и после сдачи анализов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.19

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