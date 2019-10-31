В Москве начали продавать микро-квартиры

В Москве появились в продаже самые маленькие квартиры в новостройках площадью всего в 11,1 квадратных метра. Аналитики отмечают, что еще несколько лет назад самой маленькой столичной квартирой считалось жилье в 33 кв метра, и связывают изменения с общемировой тенденцией.

Самые маленькие лоты на рынке новостроек появились в третьем квартале этого года, передает «Интерфакс». Ситуацию изучили специалисты компании «Метриум», которые выяснили, что в двух новых проектах в районах Западное Дегунино и Нижегородский – на севере и юго-востоке столицы соответственно – продают студии площадью 11,1 квадратных метров и 11,6 квадратных метра. Это самые маленькие студии на рынке новостроек Москвы.

За 7 лет минимальная площадь квартиры сократилась в три раза – ранее самой маленькой на рынке новостроек считалась квартира в 33 квадратных метра, напоминают аналитики. Цены на крошечное жилье при этом растут: в 2012 году студию с хорошей отделкой площадью 29,5 «квадратов» продавали за 4,5 млн рублей, однокомнатную квартиру в 33,4 кв м – за 3,36 млн рублей, а в этом году за студию в 11,1 кв.м продавец хочет получить 3,13 млн рублей, за «однушку» в 29 «квадратов» – уже 4,25 млн рублей.

Аналитики считают, что сокращение метража жилпрощади в Москве является следствием общемировой тенденции, и приводят в пример Гонконг, где можно найти квартиры в 9 квадратных метров.

Что касается цен на вторичное жилье, то по данным «Миэль-Сеть офисов недвижимости», минимальная стоимость однокомнатной квартиры в 33 квадратных метра в Москве сейчас составляет 4,9 млн рублей – это жилье продают в Западном Бирюлево.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.10.19

Посольство РФ в Мозамбике ответило на сообщения о гибели россиян из ЧВК Вагнера. / Дело о контрабанде оптики: глава Физического института РАН оказался под подпиской о невыезде. / В японской Окинаве сгорел замковый комплекс из списка ЮНЭСКО. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»