Гидрометцентр уточнил, когда Москве ждать потепления

В московском регионе в ближайшие дни ожидается потепление. Согласно уточненному прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха заметно повысится уже с 3-го ноября.

В пятницу, 1 ноября, ночью местами ожидается небольшой снег, при этом похолодает до -4…-2° в столице и -7…-2° по области. Днём также возможны небольшие осадки, в Москве 0…+2°, в Подмосковье -2…+3°.

В субботу, 2 ноября, ночью в отдельных районах еще сохранятся небольшие осадки, днем – преимущественно без осадков. Температура воздуха составит -2…0° ночью в мегаполисе, в центре города 1…3°, -5…0 по области. Днем 2…4° в Москве и -1…+4° в Подмосковье.

В воскресенье, 3 ноября, ночью осадков не ожидается, а минимальная температура воздуха составит 0…+2° в столице и -2…+3° по области. Днем прогнозируется небольшой дождь, в Москве 2…4°, в Подмосковье 0…+5°. При этом местами будут отмечаться порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

В понедельник, 4 ноября, прогнозируется небольшой дождь. Ночью 0…+5°, днем потеплеет до 4…9°. Во вторник, 5 ноября, повышение температуры продолжится: ночью прогнозируется 2…7°, днем 6…11°. Возможен дождь.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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