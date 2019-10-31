«Это шизофрения в чистом виде»: Зеленский пускает пыль в глаза разговорами о Донбассе

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о реинтеграции Донбасса и реализации минских соглашений, вероятнее всего, останутся только на словах. Как считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, реализовать такие планы не позволит «шизофриничность» современной украинской политики.

«Политика партии «Слуга народа» напоминает политику лебедя, рака и щуки. Сама партия состоит примерно из трёх фракций – люди Зеленского, люди Коломойского (Игорь Коломойский – украинский миллиардер) и случайные люди. Договориться им будет очень сложно. Нет какой-либо объединяющей идеологии. По большому счету, партия была призвана занять места в парламенте при смене власти и очистить ее от сторонников Яценюка и Порошенко», – сказал Безпалько, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его оценке, у «новой» власти на Украине и не может быть идеологии – она продолжает политику предыдущих украинских президентов – «попытку удовлетворить и Запад, и Восток». «Они пытаются быть одновременно и за бандеровцев, и за сторонников ветеранов Великой Отечественной войны. Эта шизофрения отразилась недавно в выпуске Национальным банком юбилейной монеты, на которой изображены два профиля – профиль бандеровца и ветерана Красной армии. Это шизофрения в чистом виде. Они никогда не смогут выработать стратегию для реинтеграции или для реанимации Донбасса», – считает эксперт.

С его точки зрения, Киев уже давно мог бы прекратить войну в Донбассе, если бы на это была реальная политическая воля. «По оценкам экспертов, праворадикалов на Украине 25 тысяч человек – это вместе с бабушками, дедушками, студентами, школьниками – активных боевиков порядка 2-4 тысяч человек. Это явно не то количество, которое может угрожать не столько Донбассу, сколько украинскому государству и самому Зеленскому», – обратил внимание Безпалько.

«Что мешает смести (радикалов)? Вместо этого Зеленский начинает эту кампанию «я же не лох, мне 42 года». Мне кажется, он убеждает самого себя в том, что он президент страны, ему 42 года и он «не лох», – добавил также эксперт.

Безпально пояснил, что сейчас радикалов используют для поддержания конфликта. «Это, прежде всего, те, кто зарабатывает на военном конфликте, на контрабанде, схемах поставок, те, для кого война является очень хорошим бизнесом. Вторые – те, кто политически заинтересованы, и третьи – внешнеполитический заказчик. Конфликт сам по себе представляет очень удобный инструмент для того, чтобы оказывать давление на РФ, ослаблять Евросоюз и Германию», – полагает он.

В этой связи эксперт напомнил, что только по предварительным оценкам на восстановление Донбасса требуется 15 млрд долларов. «Я думаю, значительно больше... Чтобы выполнить долги жителям по всем соцобязательствам, требуется еще от 2 до 10 млрд. Вряд ли Украина сейчас будет этим заниматься – тем более, она сама погрязла в долговой яме», – подчеркнул эксперт, отметив, что Киев должен будет в ближайшее время заимствовать порядка 15 млрд долларов.

«Я не верю в реинтеграцию Донбасса в силу этой шизофриничности и отсутствия диалога, отсутствия пророссийских и продонецких партий на Украине – никто никогда не пойдет в полном объеме на имплементацию минских соглашений», – сказал Безпалько.

Он пояснил, что в Луганске и Донецке многие рассматривают минские соглашения, как предательство интересов Донбасса, который «сражался за то, чтобы войти в состав России и повторить крымский сценарий». «Но и на Украине минские соглашения рассматривают как предательство интересов украинского государства с точки зрения украинского национализма, бытового, которым заразили большинство граждан через СМИ, средства образования», – сказал эксперт.

«Во всех этих обстоятельствах, я не вижу, чтобы Зеленский обладал силой, чтобы предложить свой план по регенерации и реанимации Донбасса, и тому, чтобы он смог выступать как сильная самостоятельная фигура. Главное, чего нужно добиваться России – это заморозки конфликта. Это превращение конфликта на Донбассе в кипрский или приднестровский конфликт. Там уже десятилетия не стреляют», – заключил Безпалько.

Москва, Мария Вяткина

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