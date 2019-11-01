Громкое дело «черных» риелторов-убийц: следствие завершено

Громкое уголовное дело о банде «черных» риелторов, которые с особой жестокостью расправлялись с одинокими москвичами, в ближайшее время будет направлено в суд. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, на счету криминальной группировки, кроме захвата чужого жилья в Москве, убийства нескольких человек.

По уголовному делу проходят 13 жителей Московской и Тверской областей. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пп. «а,в,ж,к» ч.2 ст.105 УК РФ, ч.4 ст.159, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ, ч.5 ст.33 ч.4 ст.159 УК РФ. Речь идет об убийствах, мошенничестве в особо крупном размере, кражах и пособничестве в мошенничестве.

Следствием установлено, что с декабря 2012 по 2016 годы житель Тверской области (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью) создал организованную преступную группу, в состав которой вошли люди из его близкого окружения и знакомые, перед которыми он лично ставил цели и задачи, участвовал в разработке планов и подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе принимая непосредственное участие в них, а также распределял полученные преступным путем доходы.

Как уточнила Петренко, основной целью преступной группы являлись имущественные преступления против собственности – мошенничества, совершенные путем лишения граждан права на жилое помещение, а также хищения денежных средств с пластиковых банковских карт одного из потерпевших. Под прицел участников преступной группы, как правило, попадали одинокие, ведущие асоциальный образ жизни граждане, имеющие в собственности квартиры в городе Москве. Потерпевшим предлагалось купить квартиру на территории Тверской области за меньшую стоимость от цены квартиры в столице, а разницу использовать в качестве прибыли.

«Группа действовала с особой жестокостью и цинизмом, убивая членов семей потерпевших с целью облегчения совершения преступления и устранения препятствий. А после того, как потерпевшие подписывали необходимые документы по купле-продаже квартир, участники группы угощали одиноких москвичей спиртным, в которое подмешивали снотворное, и после того, как потерпевший засыпал, совершали его убийство путем утопления либо закапывания живыми в землю, расстрела на территории кладбища в Тверской области затем тщательно скрывали следы преступлений путем установления оградок и крестов с соседних могил на места захоронения убитых», – отметила официальный представитель СКР.

В условиях конспирации, иерархии, сплоченности и строгой дисциплины участники организованной преступной группы действовали на протяжении 2013-2018 годов. Их жертвами стали 9 человек.

Деятельность криминальной группировки была пресечена 22 марта 2018 года. Следствием установлено незаконное отчуждение 5 квартир, стоимость которых составляла от 4 до 8 млн рублей. Общая сумма похищенного имущества составила около 30 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении 13 соучастников с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее следствием сообщалось о завершении расследования уголовного дела и направлении в суд в отношении еще одного из членов этой преступной группы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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