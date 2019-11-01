Полный провал Соболь: юрист прокомментировал московский суд с «Конкордом» и «ВИТО-1»

Пользователи социальных сетей и эксперты в области юриспруденции раскритиковали заявления Любови Соболь, искажающие вердикт суда по иску московских родителей заболевших детей к поставщикам питания «Конкорд» и «ВИТО-1». Утверждения о признании вины за предприятиями несостоятельны, так как в ходе разбирательства не были установлены причинно-следственные связи между инцидентом и действиями поставщиков.

Мещанский суд Москвы в минувший четверг постановил компаниям «Конкорд» и «ВИТО-1» выплатить семьям заболевших детей моральную компенсацию. Однако решение суда вызывает много вопросов и, вероятнее всего, будет обжаловано. Дело в том, что по итогам расследования Роспотребнадзора не удалось установить единый источник заражения в кале детей и анализах сотрудников предприятий, в производственных цехах продуктовых комбинатов или смывов из окружающей среды на пищеблоках. Таким образом, причинно-следственные связи отсутствуют.

Однако Соболь заявила в социальных сетях, что ответчики якобы были признаны виновными в детских заболеваниях, и она выиграла суд. Подобные заявления вызвали острую критику среди пользователей социальных сетей. Также профессиональные юристы усомнились в достоверности оценок исхода дела, которые предоставляет Соболь. В частности, Константин Поздняков заявил о солидарности с адвокатом «ВИТО-1» и «Конкорд» Евгенией Сониной, которая не согласилась с решением суда.

Некоторые убеждены, что Любовь Соболь намеренно искажает факты и общую картину произошедшего.

Более того, нашлись даже пользователи, которые, не обладая профессиональными знаниями в области юриспруденции, указали Соболь на то, что для признания компаний виновными необходимо установить причинно-следственные связи.

Это далеко не первый провал Любови Соболь в суде. Ранее Арбитражный суд Москвы постановил Навальному, Соболь и ФБК выплатить 88 млн рублей в пользу предприятия «Московский школьник». Причиной такого решения послужило обилие клеветнических заявлений в «расследовании» ФБК о якобы антисанитарии в производственных цехах предприятия. Также там ошибочно связывают комбинат «Московский школьник» с предприятием «Конкорд».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.11.19

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