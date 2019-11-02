На Москву идет «мощный поток субтропического тепла»

В ближайшие дни в московском регионе ожидается заметное потепление. «Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от +3 до +8, а днем можно рассчитывать на 8-13 градусов тепла», – сообщил каналу «Звезда» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно прогнозу синоптика, потепление в столичном регионе будет усиливаться постепенно. Ночью в воскресенье станет не прохладнее 0 ..+2 градусов в Москве, а днем температура поднимется до значений от +3 до +5 градусов.

По словам Тишковца, при этом ожидаются дожди, «от первой атаки зимы не останется и следа».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.11.19

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