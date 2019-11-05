Атлантическая погода: в Москве побит вековой рекорд тепла

Московский регион оказался под влиянием серии западных циклонов, которые приносят волны атлантического тепла. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во второй половине недели в дело вмешается северный антициклон, температура понизится, но останется выше средних многолетних значений.

Как отметили синоптики, показания термометров на метеостанции ВДНХ уже отметили в 12 часов температуру 12,6°, что выше прежнего рекорда 5 ноября, который равен 10,3° и был зарегистрирован около 100 лет назад – в 1922 году. Точное значение будет известно вечером.

В среду, 6 ноября, сохранится теплая погода, хотя днем температура немного начнет понижаться. Ночью прогнозируется небольшой дождь, в столице 8…10°, по области 6…11°. При этом вероятен порывистый ветер до 12-17 метров в секунду. Днем ожидаетмя дождь, в Москве 10…12°, в Подмосковье 7…12°.

Согласно расчетам синоптиков, температура продолжит понижаться вслед за прохождением холодного атмосферного фронта, а атмосферное давление начнет расти. В ночь на четверг, 7 ноября, вновь возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В Москве 4…6°, по области 1…6°, Днем местами также ожидаются небольшие осадки, в Москве 6…8°, по области 3…8°.

В пятницу, 8 ноября, вновь вероятны осадки. Ночью в Москве 3…5°, по области 0…5°, днем 5…7° и 3…8°, соответственною.

В субботу, 9 ноября, местами снова небольшие осадки. При этом ночью похолодает до -1...4°, днем будет от 2 до 7°. В воскресенье, 10 ноября, ожидается небольшой дождь, ночью 1...6°, днем 6...11°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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