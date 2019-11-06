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Среда, 6 ноября 2019, 14:44 мск

Новости Москва

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Выброс: в Москве потекли «багровые реки»

Фото Pixabay

Предприятие «Мосводосток» сообщило, что в реку на севере Москвы попали не только опавшая листва, но и посторонние красящие примести, в результате чего москвичи могли наблюдать багровый цвет воды. Такие выводы были сделаны по результатам экспертизы, говорится в сообщении, которое цитирует агентство «Москва».

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Ранее жители Тимирязевского района в соцсетях сообщали, что река Жабенка в районе Большого Садового пруда окрасилась в «багровый цвет», при этом отмечался специфический запах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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