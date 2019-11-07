«Московский протест» рассмотрят в Европейском суде по правам человека

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму от «Яблока» по 37-му избирательному округу Елена Русакова направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу, касающуюся скандальных выборов в Мосгордуму. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе московского «Яблока», речь идет сразу о нескольких серьезных нарушениях.

В частности, в жалобе говорится о нарушении государством права Русаковой быть избранной депутатом регионального парламента, права на мирное собрание и на справедливый суд – это статьи №3, 6 и 11 протокола №1 к Конвенции о защите прав человека. В пресс-службе столичного «Яблока» отметили, что документ для ЕСПЧ составил юрист штаба Русаковой Алексей Рыбин.

Ранее Русакова обратилась в Конституционный суд РФ, обжаловав норму выборного законодательства, согласно которой кандидат не может одновременно подать жалобу в вышестоящую избирательную комиссию и в суд. Обращаться в суд можно только после того, как получен отказ в избиркоме. «Ранее аналогичную жалобу написала другой незарегистрированный кандидат от «Яблока» Анастасия Брюханова», – уточнили в пресс-службе партии.

Основой для жалобы в ЕСПЧ от Русаковой послужили события минувшего лета. Как сообщал «Новый День», с середины июля в Москве начались акции протеста против отказов в регистрации на выборах в Мосгордуму кандидатам от несистемной оппозиции. Несмотря на собранные подписи избирателей, многие представители «Яблока», штаба Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина и других оппозиционеров, а также корпуса муниципальных депутатов не смогли принять участие в выборах в столичный парламент. В Мосгоризбиркоме (МГИК) и ЦИК забраковали тысячи подписей москвичей, объявив их недействительными. Заявления самих горожан, готовых подтвердить авторство в суде, учтены не были. За участие в акциях протеста, объявленных мэрией столицы несанкционированными, было задержано более 2,5 тысяч человек. Несколько незарегистрированных кандидатов получили административный арест за участие в таких митингах. В частности, Яшин отбыл подряд пять административных арестов и провел в спецприемниках 42 дня, Гудков находился там больше месяца, Юлия Галямина отбыла три ареста.

Русакова также получила отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за 1205 подписей, объявленных МГИК недействительными. При этом избирком отклонил ее жалобу. В ответ кандидат заявила, что может предоставить свидетельства достоверности примерно тысячи из них, а 27 августа Верховный суд России признал законным отказ Мосгоризбиркома в ее регистрации. При этом Русакова несколько раз направляла в мэрию Москвы уведомления о грядущих акциях протеста, однако столичные чиновники отказывали в согласовании под разными причинами. В частности, мэрия отказалась согласовать три заявки на проведение шествий и митингов оппозиции 31 августа, при этом в нарушение закона альтернативных мест проведения акций столичное правительство не предложило.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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