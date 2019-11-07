«Пожилое бабье лето»: Москва переживает очередную аномалию

Московский регион продолжает штурмовать «пожилое бабье лето». Согласно прогнозу Гидрометцентра России, на выходных климатическая норма будет снова превышена на 3-7 градусов.

Синоптики обращают внимание, что в пятницу и субботу ожидаются небольшие осадки, температурный режим сохранится – в столице до + 7°, в Подмосковье до +9°.

В воскресенье, 10 ноября, столбик термометра поднимется еще на несколько градусов. Днем местами небольшой дождь, в Москве потеплеет до +9…11°, в Подмосковье – до +6…11°.

В понедельник, 11 ноября, небольшой дождь, ночью + 3…8°, днем +6…11°. Во вторник, 12 ноября, осадков практически не ожидается, показания термометров + 3…8°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.11.19

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