Готовьте резиновые сапоги: центр России ждет «вишневая зима»

В центральных регионах России в течение всех зимних месяцев средняя температура воздуха будет выше климатической нормы на 4 градуса. Предстоящий холодный период может оказаться едва ли не самым теплым в истории метеонаблюдений, пишут «Метеоновости».

Согласно прогнозам синоптиков, средняя температура будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса. В связи с этим предлагается ввести термин «вишневая» зима». За 140 лет наблюдений было всего семь таких сезонов. Самой теплой оказалась зима 1960-1961 годов со средней температурой выше нормы на 4,9 градуса. В текущем столетии таких «вишневых» зим было четыре. При этом, как отмечают метеорологи, тренд на потепление продолжится.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее Гидрометцентр России предупредил, что столичный регион продолжает штурмовать «пожилое бабье лето». Согласно прогнозу синоптиков, на выходных климатическая норма будет снова превышена на 3-7 градусов. В пятницу и субботу ожидаются небольшие осадки при температуре воздуха в столице до 7°, в Подмосковье до 9°. В воскресенье, 10 ноября, столбик термометра поднимется еще на несколько градусов. Днем местами возможен небольшой дождь, в Москве потеплеет до 9…11°, в Подмосковье – до 6…11°.

В понедельник, 11 ноября, вновь прогнозируется небольшой дождь, ночью 3…8°, днем 6…11°. Во вторник, 12 ноября, осадков практически не ожидается, показания термометров 3…8°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.11.19

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