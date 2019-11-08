В Москве умер автор музыки к песням Кобзона и Лещенко

В Москве на 70-м году жизни скончался известный композитор Юрий Маркелов. Накануне он был найден мертвым в своей квартире на Страстном бульваре, пишут «Известия».

Маркелов родился 4 августа 1950 года в Волгограде. Он писал музыку к мультипликационным и документальным фильмам, сочинял камерно-симфонические произведения, композиции на стихи Булата Окуджавы, Григория Поженяна, Льва Ошанина и Евгения Евтушенко, его песни исполняли Лев Лещенко и Иосиф Кобзон.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.11.19

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