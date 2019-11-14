Климатическая норма нарушена: прогноз погоды в московском регионе

В московском регионе в ближайшие дни сохранится солнечная погода преимущественно без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 3-5°.

В пятницу, 15 ноября, ночью в Москве ожидается -2…0°, по области -4…1°, днем – до 6°.

Как отмечают синоптики, в выходные станет больше облаков, но обойдется преимущественно без осадков. В субботу, 16 ноября, ночью в Москве -1…1°, по области -3…2°, днем 3…5° и 1…6°, соответственно.

В воскресенье, 17 ноября, ночью в столице 1…3°6, по области -1…4°, днем в Москве потеплеет до 5…7°, в Подмосковье 2…7°.

Согласно прогнозу метеорологов, в начале новой недели характер погоды существенно не изменится, но дневная температура немного понизится: в понедельник до 1…6°, во вторник – до 0…5°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.11.19

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