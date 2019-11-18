«Спасибо, что отпустили!..» Около Кремля после «всплытия» косатки задержаны активисты «Гринпис»

Сегодня на Москве-реке близ Кремлёвской набережной появилась огромная надувная косатка с плакатом «Спасибо, что отпустили – больше не ловите!». Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты российского отделения «Гринпис», которые таким образом привлекли внимание к необходимости запрета на вылов китообразных в учебных и культурно-просветительских целях, были задержаны.

Вместе с экологами, как сообщила пресс-служба организации, полиция задержала фотографа «Новой газеты» Светлану Виданову.

В «Гринпис» напомнили, что 10 ноября на свободу были выпущены последние белухи из «китовой тюрьмы», но, как опасаются представители организации, уже в следующем году эта страшная история может повториться. Спрос на китообразных в китайских океанариумах по-прежнему велик, поэтому отловщики вновь попытаются заработать на страданиях высокоорганизованных животных.

20 июня, во время прямой линии с президентом России, о намерении ввести запрет на вылов китообразных в учебных и культурно-просветительских целях объявил вице-премьер Алексей Гордеев. Российское отделение «Гринпис» сейчас собирает подписи под петицией в поддержку этой инициативы, чтобы обещание стало реальностью.

Экологи напомнили, что косатки включены в Красную книгу Камчатского края, то есть находятся под угрозой и охраняются законом. Специалисты по морским млекопитающим неоднократно направляли в Минприроды материалы, которые обосновывают необходимость включения косаток в Красную книгу России. По некоторым оценкам, их популяция на Дальнем Востоке не превышает нескольких сотен. Изъятие пары десятков молодых особей может негативно сказаться на будущем вида.

Есть исследования, которые говорят, что изъятие даже одной особи косатки приводит к снижению шансов выживаемости всей группы. При этом в некоторых случаях количество погибших при вылове особей равно количеству пойманных.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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