Будет холодно: синоптики определили, когда в Москве начнется зима

Предстоящая неделя принесет в московский регион похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, с четверга температура воздуха может устойчиво стать ниже 0°, а к выходным опуститься ниже климатической нормы.

Во вторник, 19 ноября, ночью местами небольшие возможны осадки и туман. В мегаполисе ожидается 1…3° и -2…+3° по области. Днем осадков не ожидается, в Москве 3…5° в столице и 0…5° в Подмосковье.

В среду, 20 ноября, местами вновь вероятны слабые осадки. Температура в течение суток -1…+1° в Москве, по области -4…+1° с понижением к вечеру до -7…-5°. При этом порывы юго-восточного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В четверг, 21 ноября, ожидается сухая погода, а ночью похолодает до -7…-5° в столице и -10…-5° в Подмосковье. Днем прогнозируется -3…-1° и -6…-1°, соответственно. Как отмечают синоптики, такие показания уже ниже климатической нормы на 2-3°.

В пятницу и субботу, 22 и 23 ноября, характер погоды сохранится.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.11.19

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