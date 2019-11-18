Полицейских призвали разобраться с нарушениями законодательства Венедиктовым-младшим

Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило большую статью, посвященную сыну главного редактора «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. Журналисты обратили внимание, что в его действиях могут быть признаки нарушения закона, однако правоохранительные органы оставили это без внимания.

Как пишет ФАН, в отличие от своего отца, с детства столкнувшегося с трудностями и добившегося успеха в журналистике за счёт упорного труда, Венедиктов-младший не затрудняет себя поисками призвания в жизни – живет за счет отца и ни о чем не беспокоится, свернув на тропу сомнительных развлечений.

В публикации говорится, что его фамилия засветилась в СМИ весной этого года, когда посетитель кальянной «Гамачная№1. Ежик в тумане» пожаловался на неадекватного, вероятно, в состоянии наркотического опьянения, бармена, предложившего оплатить счет мимо кассы. После этого инцидента посетитель заведения подал заявление в полицию, а самого Венедиктова-младшего заподозрили в продаже нелегального алкоголя, поскольку у кальянной отсутствовала лицензия. Широкое распространение в Сети история получила благодаря публикации на портале «Двач», однако оперативно была удалена. Скорее всего, предполагают журналисты, этому поспособствовали связи отца.

Тем не менее, благодаря истории в «Гамачной» СМИ удалось узнать, что18-летний сын главреда «Эха Москвы» живет в столице в разгар весеннего призыва, однако в армию идти не собирается, так как находится в списке убывших из страны и по документам проживает за ее пределами. Это натолкнуло журналистов на мысль, что Венедиктов-младший избегает воинской повинности с помощью покровительства отца. Последний публично заявлял, что помогал вывозить за рубеж журналисток Юлию Латынину и Ксению Ларину, а в 2018 году «эвакуировал» и сына из-за «проблем». Судя по всему, этими проблемами и была армия.

Несмотря на многочисленные публикации, Алексей Венедиктов никак не комментировал этот инцидент, вероятно, ожидая окончания призыва.

Как отмечает ФАН, анализ личной страницы «ВКонтакте» сына главреда «Эха Москвы» дал ясное понимание, что Алексей является типичным представителем поколения «золотой молодежи». На дорогом «Мустанге» он рассекает по Москве, создавая опасные ситуации и подвергая опасности жителей, а недавно попал в ДТП. Правда, виновником себя не считает, учитывая «вычурно грустную» публикацию в соцсети.

Журналисты полагают, что молодой человек вероятно гордится своими поступками, например, катанием на крыше троллейбуса. Попав в ДТП второй раз, он не постеснялся назвать кавказцев (водителя и пассажиров Volkswagen Polо) оскорбительным словом и пожелать им смерти. Вызванный публикацией резонанс в Сети вынудил автора скрыть ее от посторонних глаз.

Как подчеркивается в статье, учитывая такие обстоятельства, остается непонятным, почему Венедиктов-младший до сих пор не привлечен к ответственности. Отчасти на этот вопрос дал ответ его отец, комментируя бегство фигуранта «московского дела» Айдара Губайдуллина. Он заявил, что если бы речь шла о его сыне, то одобрил бы его побег.

Само собой, главред «Эха Москвы» встает на защиту своего отпрыска, но должна быть грань, за которой заканчивается отцовская забота и начинается взрослая жизнь, за действия в которой молодой человек должен нести личную ответственность. Как считают журналисты, сотрудникам МВД стоит обратить на эту ситуацию и привлечь Алексея к ответственности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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