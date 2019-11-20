Гололедица и мороз: москвичей предупредили о резком похолодании

Сегодня вечером в московском регионе ожидается резкое похолодание и гололедица. Согласно прогнозу синоптиков, местами возможны небольшие осадки – морось, слабый дождь, снег при околонулевой температуре.

В четверг, 21 ноября, похолодание продолжится. Ночью столбики термометров будут опускаться до -5…-6°. А днём не выше -1…-2°, отмечает центр «Фобос».

Как ранее сообщал Гидрометцентр РФ, с четверга температура воздуха в Москве и Подмосковье будет ниже климатической нормы на 2-3°. В пятницу, 22 ноября, характер погоды сохранится. Днем прогнозируется -3…-1° и -6…-1°. 23 и 24 ноября облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью -10...-5°, днем -6...-1.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.19

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