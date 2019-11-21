Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени. Как сообщили в метеобюро Москвы, столбик термометра опустился до -7,7 градусов.

Предыдущий минимум температуры был зафиксирован 1 ноября, когда было -3,8 градуса, передает «Интерфакс». Синоптики отмечают, что самая холодная ночь 21 ноября была зафиксирована в 1890 году, когда в Москве подморозило до -24,4 градуса.

Как сообщал «Новый День», ранее синоптики предупреждали, что в московском регионе ожидается резкое похолодание и гололедица. Согласно прогнозу, местами возможны небольшие осадки – морось, слабый дождь, снег при околонулевой температуре.

Сегодня, 21 ноября, похолодание продолжится. Ночью столбики термометров будут опускаться до -5…-6°. А днём не выше -1…-2°.

По данным Гидрометцентра России, с четверга температура воздуха в Москве и Подмосковье будет ниже климатической нормы на 2-3°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.11.19

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