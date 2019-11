В Москве открылась выставка любимого фотографа современного глянца

В Москве открылась первая в России выставка «Вкус цвета» британского fashion-фотографа Майлза Олдриджа. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Центре фотографии имени братьев Люмьер представлено более сорока самых узнаваемых работ художника, признанного «королем цвета».

«Мы представили на этой выставке 17 лет работы Майлза Олджиджа. Совершенно разные серии, его самые-самые известные работы. Надо сказать, что Олджридж рос в очень творческой атмосфере, его отец был известным иллюстратором, который фактически сформировал графический дизайн 60-70-х. Цвет, который вы видите в его работах и который мы добавили в экспозицию – влияние отца. Изначально Майлз тоже планировал стать иллюстратором. Иллюстрации – часть его творческого процесса. Когда он готовится к съемке, он делает зарисовки и серии полароидных снимков. Нам показалось очень важным добавить эти полароиды в экспозицию, чтобы у зрителя было представление, как он работает», – отметила на открытии экспозиции ее куратор Наталья Герасимова.

Майзл Олдридж – автор обложек для таких журналов, как Vogue, Harper's Bazaar, GQ, Vanity Fair, Numéro, The New York Times и The New Yorker. Его отец – Алан Олдридж был автором дизайна обложек для альбомов The Beatles, The Rolling Stones, The Who и Элтона Джона.

Визуальная картинка, которую создает Майзл Олдридж удожник, вписывается в эстетику глянцевых журналов и соответствует представлениям общества о красоте. В то же время через утрированность образов и откровенную кукольность своих моделей художник выражает критику по поводу идеалов современного мира и системы, частью которой они являются.

Фотограф очень тщательно продумывает и выстраивает экспозицию своих работ. Музыкант Мэрилин Мэнсон в предисловии к одному из альбомов Олдриджа даже назвал его режиссером. «Его герои – актеры и актрисы... Выстраиваемые им мизансцены очень реалистичны и скрывают в себе драму, напряжение, панику и трагическое желание», – считает Мэнсон.

Во многих своих работах Олдридж делает отсылки к классическим образцам истории искусства, живописи Северного Возрождения, Лукаса Кранаха, Леонардо да Винчи и Сандро Ботичелли. «Я вдохновляюсь историей фотографии и живописи, но в то же время мои работы всегда соотносятся с сегодняшним днем», – цитирует его слова пресс-служба Центра.

Выставка продлится до 23 февраля 2020. 3 декабря в Центре фотографии имени братьев Люмьер состоится творческая встреча с самими Олдриджем.

