В пресс-службе «Конкорд», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, после некорректного запроса с фактологическими ошибками попросили журналистов британской газеты «Файненшл Таймс» не выглядеть «дегенератами».

Корреспондент британской газеты «Файненшл Таймс» Максимилиан Седдон обратился в пресс-службу компании «Конкорд» с просьбой прокомментировать заявления Алексея Навального о том, что ему звонят неизвестные «сотрудники Е.В. Пригожина», представляются журналистами РИА ФАН и задают неудобные вопросы. Например, «где Вы покупаете кокаин?»

В пресс-службе отметили, что за комментариями стоит обращаться непосредственно к Навальному, так как Пригожин не курирует и не комментирует редакционную деятельность издания РИА ФАН. Кроме того, сам предприниматель не употребляет запрещенные вещества, поэтому ответ на вопрос, где их покупает Навальный, Пригожина не интересует.

Сами же заявления о звонках представители компании связали с богатым воображением Навального, чувствительностью к лунным фазам и ретроградному Меркурию, что могло повлиять на его психическое состояние: если Навальному поступают настораживающие звонки, ему стоит зафиксировать их и обратиться в компетентные органы для соответствующих разбирательств.

«Поскольку «Файненшл Таймс» является иностранным СМИ, напоминаем: если в ходе подготовки вашего материала вам удастся выяснить, где Навальный приобретает наркотические вещества, информацию об этом следует передать в правоохранительные органы в соответствии с российским законодательством», – подытожили в пресс-службе «Конкорда».

Однако позже корреспондент «Файненшл Таймс» Максимилиан Седдон понял, что некорректно сформулировал вопрос и допустил фактологические ошибки, поэтому направил в компанию второй запрос, в котором изменил первоначальные сведения и уточнил, что Навальный якобы подвергается физическому преследованию, а не навязчивым телефонным звонкам. Такая поправка ставит под сомнение и все оставшиеся факты в запросе. Тем не менее, пресс-служба снова ответила журналисту и попросила сотрудников британского издания не выглядеть «дегенератами».

Стоит отметить, что вопросы в адрес Навального о наркотиках не кажутся случайными. Ранее его несколько раз подозревали в употреблении запрещенных веществ из-за странности в поведении на публике и типичного для наркоманов нарушения моторики.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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