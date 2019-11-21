Фильм известного журналиста о Шиесе спровоцировал новый скандал

Круговорот скандалов вокруг станции Шиес продолжает набирать обороты. Очередной жертвой «экохайпа» стал журналист Максим Шевченко, снявший на этой таежной станции фильм про «колониальную тиранию» и «геноцид», но при детальном рассмотрении репортаж оказался полным ошибок.

Напомним, что на станции Шиес, отстоящей на десятки километров от ближайших населенных пунктов, планировалось построить экотехнопарк – современный объект по хранению твердых бытовых отходов в ожидании их вторичной переработки. Однако летом 2019 года все работы на площадке были свернуты, а строительная техника вывезена до завершения изысканий и получения необходимых согласований. Сегодня на Шиесе постоянно находятся лишь несколько охранников компании-инвестора и пара десятков «природозащитников», привлекающих к себе внимание СМИ разного рода слухами и страшилками.

Очередным рупором экозащитников попытался стать бывший член Общественной палаты и Совета по правам человека, некогда популярный телеведущий Максим Шевченко. Как отмечают сами экологи, в его фильме содержится масса фактических ошибок, но по каким-то причинам журналист не постеснялся выложить этот материал на своем официальном аккаунте в Youtube.

К дезинформации, например, можно отнести сведения о том, что в Шиесе будет складироваться несортированный мусор с первого по пятый класс опасности. Источников этой информации не называется. Странно, что автор фильма не обратил внимания на подробные разъяснения инвестора экотехнопарка «Шиес» о технологиях сортировки отходов. Еще более странно, что журналист не обратился к руководству «Технопарка» за официальными разъяснениями и комментариями, выпустив результате очень однобокий репортаж.

Как заверяет инвестор проекта, на самом деле хранить в Шиесе планируется так называемые «хвосты» – то, что остается от бытового мусора после извлечения из него органики и пригодных к переработке материалов вроде металла, стекла и пластмассы. «Хвосты» прессуются, пакуются в многослойный полиэтилен и способны в таком виде пролежать без изменений десятки лет – до тех пор, пока не появится технологическая возможность для их вторичного использования.

Нельзя не отметить в репортаже и удивительного для современной России пассажа о том, что жителям нашей страны не хватает-де культуры и надо бы поучиться ей у цивилизованных стран Запада. На этом фоне другие серьезные фактические ошибки фильма выглядят мелкими огрехами. Например, заявления о том, что экотехнопарк решили строить на болоте, и он последовательно отравит Вычегду, Северную Двину, Белое и Баренцево моря, не соответствуют действительности, о чем опять же говорится в официальных материалах. Геологические изыскания выявили в районе Шиеса «глиняный замок», не пропускающий атмосферные осадки к грунтовым водам. Этим «замком», крайне важным для организации долговременного хранения упакованных отходов, и объясняется избыточная влажность на месте будущего экотехнопарка. Информация эта уже давно находится в открытом доступе, но была проигнорирована.

Складывается ощущение, что Шевченко не собирался действительно разбираться в ситуации вокруг Шиеса. Его очевидно могли заинтересовать скандал, хайп, протест, на которых легко можно вернуть былую популярность, но попытка с Шиесом отказалась провальной.

«Очень хорошо, что этот репортаж был снят. Наша компания последовательно выступает за широкое общественное обсуждение проекта экотехнопарка в Шиесе,– прокомментировали видео Шевченко в пресс-службе ООО «Технопарк». – Мы стремимся к открытому диалогу между всеми заинтересованными сторонами, чему способствуют наши информационные центры, где любой желающий может получить исчерпывающую информацию о проекте. Также все, кому интересен экотехнопарк, могут задать вопрос нашим специалистам по форме обратной связи на официальном сайте «Технопарка» и получить на него ответ. Нам очень жаль, что в контексте данного фильма мнение второй стороны не было запрошено и услышано».

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 21.11.19

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