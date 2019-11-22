Колумнист Носиков назвал новое «расследование» латвийских СМИ проплаченным вбросом

Публикация латвийского издания «Медуза» с утверждениями, что петербургский предприниматель Евгений Пригожин якобы занимается бизнесом в сфере политического насилия и привлекает к работе остатки агентурной сети ФСБ, является информационным вбросом. Такое мнение высказал эксперт Роман Носиков в статье Федерального агентства новостей.

Публицист раскритиковал «расследование» латвийского издания о так называемой приватизации политического насилия в России. Издание утверждает, что за этим стоит петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. В качестве доказательства приводятся многочисленные анонимные свидетели, пострадавшие и прочие люди, якобы знакомые не понаслышке с данной историей. Впрочем, встречаются в материале «Медузы» и реальные персонажи. Только это либо осужденные за нападение на правоохранителя члены «Союза добровольцев Донбасса», либо скандально известный предводитель картинный патриот и лидер движения SERB Гоша Тарасевич, о котором не раз писал Носиков.

Эксперт считает, что статья «Медузы» – информационный вброс. Он нужен для того, чтобы показать якобы имеющийся конфликт интересов между силовыми ведомствами и бизнесменом Пригожиным – либеральные «расследователи» уверяют, что силовики обижены из-за потери финансирования и рынка вышеупомянутого политического насилий.

«И, следовательно, если что-то нехорошее произойдет в ближайшее время с сотрудниками правоохранительных органов, то это предлагается рассматривать как силовую же «ответку» бизнесмена», – пишет Носиков.

Кроме того, эксперт считает, что это проплаченный материал. По его мнению, заказчики, возможно, знают о готовящихся актах насилия в отношении правоохранителей РФ. По всей видимости, на фоне провала западных санкций и успехов России на внешнеполитическом и экономическом фронте кому-то очень надо настроить друг против друга две влиятельные силы, защищающие страну от общих врагов.

Работу журналистов издания эксперт назвал «политическим бессилием», отметив, что за рубежом школа журналистики «стремительно вырождается».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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