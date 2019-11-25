«Это не ликвидация»: Гудков о причинах иска Минюста к «Гражданской инициативе»

Минюст потребовал ликвидировать партию «Гражданская инициатива», лидером которой является экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Соответствующий иск направлен в Верховный суд РФ, дата заседания уже назначена.

Как сообщил председатель политсовета «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев, определение суда уже получено, первое заседание состоится 14 января 2020 года под председательством судьи Вячеслава Кириллова. «Последовательно оппозиционная и критическая по отношению к власти позиция не проходит бесследно», – отметил Нечаев в «Фейсбуке».

Лидер партии Дмитрий Гудков пояснил, что претензии у Минюста возникли к уставу партии. «Мы получили бумагу из Минюста: он зовет нас в суд 14 января из-за претензий к уставу. Нет, это не ликвидация, бумага ожидаемая. Самого иска пока нет, но понятно, что в нем будет, – пояснил он на своей странице в социальных сетях. – Все то же, что и последние 2 года. Минюст отказывается признать меня председателем, «Гражданскую инициативу» «Партией перемен» – и все это под видом претензий к уставу. Мол, три вопроса они принимают только пакетом».

При этом Ксении Собчак удалось принять участие от «Гражданской инициативы» в президентских выборах в 2018 году.

Гудков напомнил, что безуспешными оказались и попытки оппозиции зарегистрировать «Газету Гудкова»: пакет документов возвращали учредителям уже пять раз. «Так что и по неформальным каналам, и на этом примере мы знаем: партию регистрировать не будут, – подчеркнул он. – Знаете, какая одна из претензий? Полномочия прежнего председателя, Андрея Нечаева, закончились. А мои не начались, потому что Минюст не регистрирует. И ведомство говорит: а что это у вас партия без председателя, а? Или другой пример: член федерального политсовета прописан в Подмосковье, а в партии числится в Москве: нельзя так, – говорит Минюст. И ещё много таких крючков».

После 14 января, полагает Гудков, партии дадут двух месяцев до полугода для проведения нового съезда, на котором должны быть урегулированы спорные моменты. «Дату выберут специально, чтобы помешать участвовать в летней выборной кампании. И никаких иллюзий», – подчеркнул он.

Представить в суд возражения против позиции Минюста «Гражданская инициатива» должна до 25 декабря, приложив к документам «доказательства, обосновывающие возражения относительно административного искового заявления». Истец в этот же срок обязан представить копии документов в обоснование собственной позиции.

Ранее Минюст несколько раз отказывал «Гражданской инициативе» в смене названия на «Партию перемен». В последний раз отказ был получен в мае этого года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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