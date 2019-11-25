«Атмосферная перестройка»: синоптики уточнили, как изменится погода в Москве

Предстоящая неделя в московском регионе принесет завершение периода антициклональной погоды. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в результате атмосферной перестройки усилится ветер, пойдут осадки, а показания термометров повысятся.

Во вторник ночью ожидается -11…-9° в мегаполисе и -11…-6° по области, местами до -15°, днем -4…2° в столице и -6…-1° в Подмосковье. В среду и четверг преимущественно без осадков, показания термометров постепенно будут повышаться. В среду ночью -5…-3° в Москве и -8…-3° по области, днем -2…0° и -4…+1°, соответственно. В четверг прогнозируется на градус выше.

В пятницу, с приближением атмосферных фронтов атлантического циклона начнутся небольшие осадки. Ночью -5…0°, днем -2…+3°. В субботу прогнозируются умеренные осадки и околонулевая температура.

При этом, как сказал в комментарии «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, оттепель не продлится долго. «Начиная с первых чисел декабря, температура начнет понижаться, но об этом мы расскажем позже», – отметил метеоролог.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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